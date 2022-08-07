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В ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Родственники не могут найти мужчину с 2020 года Фото:

Жителя Нового Уренгоя, бесследно исчезнувшего два года назад, разыскивают правоохранительные органы. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, в июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.

«Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения местного жителя. По данным следствия, житель города Новый Уренгой Ощепков Георгий Николаевич, 1966 года рождения, с 17 июня 2020 года перестал выходить на связь с родственниками. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На вид Георгию Ощепкову 55-60 лет, его рост — 175 сантиметров, волосы короткие и седые. В следственных органах просят сообщить любую известную о пропавшем мужчине информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое пропал 34-летний житель. С июня 2022 года он не выходил на связь.

В ЯНАО разыскивают жителя Нового Уренгоя Ощепкова Георгия Николаевича

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Жителя Нового Уренгоя, бесследно исчезнувшего два года назад, разыскивают правоохранительные органы. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, в июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна. «Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения местного жителя. По данным следствия, житель города Новый Уренгой Ощепков Георгий Николаевич, 1966 года рождения, с 17 июня 2020 года перестал выходить на связь с родственниками. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На вид Георгию Ощепкову 55-60 лет, его рост — 175 сантиметров, волосы короткие и седые. В следственных органах просят сообщить любую известную о пропавшем мужчине информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое пропал 34-летний житель. С июня 2022 года он не выходил на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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