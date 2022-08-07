В ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. Фото

08 августа 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Родственники не могут найти мужчину с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Нового Уренгоя, бесследно исчезнувшего два года назад, разыскивают правоохранительные органы. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, в июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна. «Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения местного жителя. По данным следствия, житель города Новый Уренгой Ощепков Георгий Николаевич, 1966 года рождения, с 17 июня 2020 года перестал выходить на связь с родственниками. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На вид Георгию Ощепкову 55-60 лет, его рост — 175 сантиметров, волосы короткие и седые. В следственных органах просят сообщить любую известную о пропавшем мужчине информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое пропал 34-летний житель. С июня 2022 года он не выходил на связь. В ЯНАО разыскивают жителя Нового Уренгоя Ощепкова Георгия Николаевича Пресс-служба СКР по ЯНАО

Жителя Нового Уренгоя, бесследно исчезнувшего два года назад, разыскивают правоохранительные органы. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, в июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна. «Следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения местного жителя. По данным следствия, житель города Новый Уренгой Ощепков Георгий Николаевич, 1966 года рождения, с 17 июня 2020 года перестал выходить на связь с родственниками. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На вид Георгию Ощепкову 55-60 лет, его рост — 175 сантиметров, волосы короткие и седые. В следственных органах просят сообщить любую известную о пропавшем мужчине информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое пропал 34-летний житель. С июня 2022 года он не выходил на связь.