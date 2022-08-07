Тюменке с больным ребенком пришлось четыре часа ждать неотложку

Приема врача в отделении неотложной помощи пришлось ждать несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Тобольска с больным ребенком пришлось ждать приема врача неотложной помощи несколько часов. Пост с информацией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Работает всего один из трех имеющихся кабинет детской неотложной помощи. Пришли с больным ребенком в 13:40 за помощью. Прошло 2 два часа, а прошла всего половина очереди, еще половина очереди впереди. То есть еще +2 часа времени с больным ребенком в душном помещении. Итого 4 часа, чтобы неотложно помогли», — написала автор поста Александра Литвинова.

Большинство комментаторов под постом согласились с мнением автора. Агентству стало известно, что речь идет о поликлинике под номером три в Тобольске. На звонок в областной больнице не ответили, туда направлен письменный запрос. Также агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.