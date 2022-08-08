В Курганской области из окон выпали три ребенка

09 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

С 6 по 7 августа в Курганской области из окон выпали три малолетних ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в период жаркой погоды из окон выпали две трехлетние девочки, еще один двухлетний мальчик выпал с открытого балкона в Шадринске. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области. «В минувшие выходные в Курганской области зарегистрировано три случая травмирования малолетних детей. В Кургане две трехлетние девочки выпали из открытых окон квартир, обе опирались на москитную сетку. В Шадринске с открытого балкона выпал двухлетний мальчик», — указано в отчете. Двое из детей с травмами госпитализированы в областную больницу им. Красного Креста. Как отмечают в ведомстве, малыши выпали из окон и балкона из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. На сегодняшний день по всем фактам в отношении законных представителей проводятся проверки. В полиции отмечают, что родителя обязаны обеспечивать безопасность детей в жилых помещениях и принимать для этого все необходимые меры. «В силу возраста дети не всегда осознают опасность, опираются на москитные сетки, создающие иллюзию закрытого окна, и падают вместе с ними. Поэтому нельзя оставлять детей без присмотра, а окна и балконы — открытыми, если рядом есть малыши. В том числе рекомендуется установить специальные фиксаторы», — обращаются к курганцам в полиции. До этого URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова призвала родителей не оставлять детей без присмотра в летний период. Она отметила, что во время каникул подростки гуляют с друзьями на велосипедах и купаются на пляжах. Поэтому родителям следует уделять особое внимание безопасности детей на воде, во дворах, на проезжей части и в квартирах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в период жаркой погоды из окон выпали две трехлетние девочки, еще один двухлетний мальчик выпал с открытого балкона в Шадринске. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области. «В минувшие выходные в Курганской области зарегистрировано три случая травмирования малолетних детей. В Кургане две трехлетние девочки выпали из открытых окон квартир, обе опирались на москитную сетку. В Шадринске с открытого балкона выпал двухлетний мальчик», — указано в отчете. Двое из детей с травмами госпитализированы в областную больницу им. Красного Креста. Как отмечают в ведомстве, малыши выпали из окон и балкона из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. На сегодняшний день по всем фактам в отношении законных представителей проводятся проверки. В полиции отмечают, что родителя обязаны обеспечивать безопасность детей в жилых помещениях и принимать для этого все необходимые меры. «В силу возраста дети не всегда осознают опасность, опираются на москитные сетки, создающие иллюзию закрытого окна, и падают вместе с ними. Поэтому нельзя оставлять детей без присмотра, а окна и балконы — открытыми, если рядом есть малыши. В том числе рекомендуется установить специальные фиксаторы», — обращаются к курганцам в полиции. До этого URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова призвала родителей не оставлять детей без присмотра в летний период. Она отметила, что во время каникул подростки гуляют с друзьями на велосипедах и купаются на пляжах. Поэтому родителям следует уделять особое внимание безопасности детей на воде, во дворах, на проезжей части и в квартирах.