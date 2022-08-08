В самом опасном районе Тюмени появились огромные заросли крапивы. Фото

09 августа 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Тюменцы рассказали в соцсетях о том, что Лесобаза заросла крапивой Фото: Александр Мамаев © URA.RU В тюменском микрорайоне Лесобаза появились огромные заросли крапивы, из-за которых местные жители боятся выходить на прогулочные дорожки по вечерам. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Микрорайон считается одним из самых неблагополучных в городе. Так, именно здесь 30 июня 2021 года пропала 8-летняя девочка, которая позже была найдена мертвой. «Накипело. За все лето ни разу не выкосили траву. Крапива уже выше людей. Привыкли к тому, что на фонарные столбы у администрации города — 1001 „отмазка“, чтобы их не устанавливать, ходим на ощупь. Но все же здесь живут люди! Которые так же платят налоги, коммуналку по городским тарифам, но из городского тут лежит древний асфальт. Если взялись за снос жилья так сносите все, осталось пять многоквартирных домов (выделены на карте специально). Ходить жутко даже с собакой в вечернее время, так как райские угодья для маньяков», — заявил анонимный автор публикации. В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что работы по скосу сорняков и уборке мусора в указанном районе пройдут до 16 августа. «Мы видим, что пишут в социальных сетях и стараемся оперативно реагировать. Так, данный адрес модератором группы и портала „Тюмень-наш дом“ поставлено на контроль. Квартальный имущественного комплекса проводит проверку и в рамках полномочий примет решения. Также хотим проинформировать, что все эти вопросы мы выносим на утренний селектор, где присутствуют УК, управы и подрядчики, информируем о сроках», — сообщили агентству в тюменской мэрии. Жители Лесобазы боятся гулять по вечерам из-за зарослей крапивы Паблик «ЧС Тюмень», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском микрорайоне Лесобаза появились огромные заросли крапивы, из-за которых местные жители боятся выходить на прогулочные дорожки по вечерам. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Микрорайон считается одним из самых неблагополучных в городе. Так, именно здесь 30 июня 2021 года пропала 8-летняя девочка, которая позже была найдена мертвой. «Накипело. За все лето ни разу не выкосили траву. Крапива уже выше людей. Привыкли к тому, что на фонарные столбы у администрации города — 1001 „отмазка“, чтобы их не устанавливать, ходим на ощупь. Но все же здесь живут люди! Которые так же платят налоги, коммуналку по городским тарифам, но из городского тут лежит древний асфальт. Если взялись за снос жилья так сносите все, осталось пять многоквартирных домов (выделены на карте специально). Ходить жутко даже с собакой в вечернее время, так как райские угодья для маньяков», — заявил анонимный автор публикации. В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что работы по скосу сорняков и уборке мусора в указанном районе пройдут до 16 августа. «Мы видим, что пишут в социальных сетях и стараемся оперативно реагировать. Так, данный адрес модератором группы и портала „Тюмень-наш дом“ поставлено на контроль. Квартальный имущественного комплекса проводит проверку и в рамках полномочий примет решения. Также хотим проинформировать, что все эти вопросы мы выносим на утренний селектор, где присутствуют УК, управы и подрядчики, информируем о сроках», — сообщили агентству в тюменской мэрии.