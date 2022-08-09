Губернатор Артюхов помог родственнице жителей ЯНАО в ДНР

10 августа 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов помогает жительнице Волновахи восстановить разрушенный после обстрелов ВСУ дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов помог родственнице жительницы ЯНАО, которая находится на территории ДНР, восстановить разрушенное после обстрелов ВСУ жилье. Как рассказала Юлия Клименко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», строители приступили к работе спустят несколько дней после обращения к губернатору. «Наш регион помогает именно Волновахе в восстановлении и гуманитарной помощи. И тут я решила обратиться к нашему губернатору Дмитрию Артюхову. Просто написав сообщение во „ВКонтакте“, просто от того, что своими силами мы не сможем помочь маме за такой короткий срок. Вы не поверите! Но не прошло и суток, как со мной связались по поручению губернатора. У меня узнали все данные, и через три дня бригада строителей уже стояла на пороге у мамы. Обошли весь дом, расспросили, что требуется. Предлагали и продукты», — написала девушка. Клименко уточнила, что семья не могла выйти на связь с матерью больше двух недель. Приехать туда также не было возможности. Вскоре выяснилось, что женщина вынуждена была прятаться в подвале в то время, как украинские солдаты грабили ее дом. «Крыша пробита, окна разбиты. Дом по кругу в пулевых отверстиях. Расстреляли даже входную дверь, подвал и летний душ! Нет газа, света и воды по сей день!» — описала она. На данный момент восстановлением жилья занимается бригада из пяти человек. В доме будет установлено восемь окон, вставлена дверь и отремонтирована крыша. «Я не смогу описать вам все чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем. Огромное вам спасибо, что так быстро и оперативно вы отреагировали на мое сообщение! Спасибо за помощь!» — поблагодарила жительница ЯНАО. В правительство округа был направлен запрос. Там пообещали подготовить комментарий позже. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогут восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Также округ направил спецтехнику: самосвалы, автобусы и бензовозы. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы страны, она направлена на спасение жителей ДНР и ЛНР, которых восемь лет обстреливали украинские военнослужащие. Также Минобороны РФ заявило, что России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов помог родственнице жительницы ЯНАО, которая находится на территории ДНР, восстановить разрушенное после обстрелов ВСУ жилье. Как рассказала Юлия Клименко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», строители приступили к работе спустят несколько дней после обращения к губернатору. «Наш регион помогает именно Волновахе в восстановлении и гуманитарной помощи. И тут я решила обратиться к нашему губернатору Дмитрию Артюхову. Просто написав сообщение во „ВКонтакте“, просто от того, что своими силами мы не сможем помочь маме за такой короткий срок. Вы не поверите! Но не прошло и суток, как со мной связались по поручению губернатора. У меня узнали все данные, и через три дня бригада строителей уже стояла на пороге у мамы. Обошли весь дом, расспросили, что требуется. Предлагали и продукты», — написала девушка. Клименко уточнила, что семья не могла выйти на связь с матерью больше двух недель. Приехать туда также не было возможности. Вскоре выяснилось, что женщина вынуждена была прятаться в подвале в то время, как украинские солдаты грабили ее дом. «Крыша пробита, окна разбиты. Дом по кругу в пулевых отверстиях. Расстреляли даже входную дверь, подвал и летний душ! Нет газа, света и воды по сей день!» — описала она. На данный момент восстановлением жилья занимается бригада из пяти человек. В доме будет установлено восемь окон, вставлена дверь и отремонтирована крыша. «Я не смогу описать вам все чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем. Огромное вам спасибо, что так быстро и оперативно вы отреагировали на мое сообщение! Спасибо за помощь!» — поблагодарила жительница ЯНАО. В правительство округа был направлен запрос. Там пообещали подготовить комментарий позже. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО помогут восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Также округ направил спецтехнику: самосвалы, автобусы и бензовозы. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы страны, она направлена на спасение жителей ДНР и ЛНР, которых восемь лет обстреливали украинские военнослужащие. Также Минобороны РФ заявило, что России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.