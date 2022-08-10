Подельника «смотрящего» за Тюменью отправили в колонию

Рустам Дусанов приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За участие в преступном сообществе, бандитизм и незаконное хранение, перевозку и ношение взрывных устройств Тюменский областной суд приговорил 32-летнего Рустама Дусанова к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как установило следствие, Дусанов был членом банды Сергея Патрушева — «смотрящего» за Тюменью и Тюменским районом.

«Дусанова судили за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ). В деле 13 эпизодов вымогательства (п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ) и установленный факт незаконного хранения, перевозки и ношения взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Тюменский областной суд лишил Дусанова свободы на 8 лет и 6 месяцев, со штрафом 30 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

Как установило следствие, с 2019 по 2020 гг. Дусанов являлся членом ОПГ, которая занималась вымогательством денег и имущества у тюменских сутенеров и проституток. Мужчина был задержан ночью 18 ноября 2020 года на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова Щедрина в Тюмени. В ходе личного досмотра у него изъяли ручную боевую гранату. Он согласился с предъявленными обвинениями и признал вину, поэтому суд рассматривал уголовное дело в особом порядке.

Ранее URA.RU писало о том, что в конце ноября 2020 года сотрудники ФСБ задержали банду «смотрящего» за Тюменью и Тюменским районом Сергея Патрушева. Незадолго до этого к силовикам обратились проститутки, с которых члены банды требовали деньги за «крышу».