На Западе предрекли уничтожение США к 2024 году из-за Байдена

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американские пользователи сомневаются в психическом здоровье своего президента Фото:

Абсурдное поведение президента США Джо Байдена может привести к полному уничтожению Америки, как государства, до 2024 года. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.

«С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал пользователь под ником Дэйв. Так он прокомментировал статью, в которой говорится о том, что 59% американцев обеспокоены психическим здоровьем Байдена.

Ранее URA.RU сообщало, что большая часть американцев обеспокоены психическим здоровьем своего президента. Это связано с многочисленными публичными оплошностями Байдена. Так, например, американский лидер в очередной раз потерялся в пространстве, попытавшись пожать руку пустоте на мероприятии в Белом доме, сообщает «Национальная служа новостей».

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Абсурдное поведение президента США Джо Байдена может привести к полному уничтожению Америки, как государства, до 2024 года. Такое мнение выразили читатели Daily Mail. «С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал пользователь под ником Дэйв. Так он прокомментировал статью, в которой говорится о том, что 59% американцев обеспокоены психическим здоровьем Байдена. Ранее URA.RU сообщало, что большая часть американцев обеспокоены психическим здоровьем своего президента. Это связано с многочисленными публичными оплошностями Байдена. Так, например, американский лидер в очередной раз потерялся в пространстве, попытавшись пожать руку пустоте на мероприятии в Белом доме, сообщает «Национальная служа новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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