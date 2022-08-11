На Западе предрекли уничтожение США к 2024 году из-за Байдена

Абсурдное поведение президента США Джо Байдена может привести к полному уничтожению Америки, как государства, до 2024 года. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.
«С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал пользователь под ником Дэйв. Так он прокомментировал статью, в которой говорится о том, что 59% американцев обеспокоены психическим здоровьем Байдена.
Ранее URA.RU сообщало, что большая часть американцев обеспокоены психическим здоровьем своего президента. Это связано с многочисленными публичными оплошностями Байдена. Так, например, американский лидер в очередной раз потерялся в пространстве, попытавшись пожать руку пустоте на мероприятии в Белом доме, сообщает «Национальная служа новостей».
По мнению читателей, Байден слишком стар для поста президента
Фото: скриншот Daily Mail
В комментариях предлагают ввести возрастные ограничения для кандидатов на высокие должности
Фото: скриншот Daily Mail
Читатели вспомнили публичные оплошности американского лидера
Фото: скриншот Daily Mail
Американцы считают поведение своего лидера нелепым
Фото: скриншот Daily Mail
Комментаторы уверены в психическом нездоровье Байдена
Фото: скриншот Daily Mail
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Абсурдное поведение президента США Джо Байдена может привести к полному уничтожению Америки, как государства, до 2024 года. Такое мнение выразили читатели Daily Mail. «С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал пользователь под ником Дэйв. Так он прокомментировал статью, в которой говорится о том, что 59% американцев обеспокоены психическим здоровьем Байдена. Ранее URA.RU сообщало, что большая часть американцев обеспокоены психическим здоровьем своего президента. Это связано с многочисленными публичными оплошностями Байдена. Так, например, американский лидер в очередной раз потерялся в пространстве, попытавшись пожать руку пустоте на мероприятии в Белом доме, сообщает «Национальная служа новостей».