Мэр Тобольска поставил жесткое условие подрядчику

По словам Максима Афанасьева, под реконструкцию и ремонт попадает половина школ Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тобольска Максим Афанасьев поставил жесткое условие подрядчику — закончить роботы по благоустройству территории школы №12 к первому сентября. Об этом глава города написал в свое telegram-канале.

«Перед началом учебного года особое внимание уделяем объектам образования. Сегодня с коллегами проверили ход работ по благоустройству территории школы №12. Процент выполнения — более 60%. Особого оптимизма, если честно, это не вызывает, поставил жесткое условие подрядчику к 1 сентября работы закончить», — говорится в сообщении главы Тобольска.

Афанасьев также отметил, что в школах №9 и №17 выполнены работы на 80-85%. «В школах №9 и №17 продолжается ремонт санитарных комнат. Тут процент выполнения 80-85%. С последнего моего объезда подрядчик подтянулся и вошел в график», — добавил мэр.

По словам главы Тобольска, все изменения образовательной инфраструктуры проходят в рамках программы «Тобольск Настоящий». «В общей сложности в это направление у нас с разного вида ремонтами и реконструкциями попадает почти половина школ города», — заключил Афанасьев.

Программа «Тобольск Настоящий» была представлена 25 июня 2022 года. Эта программа рассчитана на развитие города до 2030 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске на косметический ремонт детских садов и школ потратят более 650 миллионов рублей.