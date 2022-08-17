В Тюменской области отец попытался зарезать дочь

18 августа 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

В результате девушка получила резаную рану Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюменской области угрожал собственной дочери убийством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Она получила резаную рану. «Установлено, что в день преступления между жителями Увата: женщиной 1982 года рождения и ее 62-летним отцом, произошел конфликт на почве личной неприязни. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник схватил в руки нож, и начал высказывать угрозы в адрес оппонентки. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая взялась за лезвие ножа в результате чего получила резаную рану пальца кисти. Предотвратить развитие дальнейших событий помешали подоспевшие родственники», — передает пресс-служба ведомства. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Тюменец может сесть в тюрьму на два года. Ранее URA.RU писало о том, что житель Свердловской области заколол ножом жителя Тюмени. А житель Тобольска из-за того, что жена решила с ним развестись, ударил ее ножом не менее пяти раз.

Житель Тюменской области угрожал собственной дочери убийством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Она получила резаную рану. «Установлено, что в день преступления между жителями Увата: женщиной 1982 года рождения и ее 62-летним отцом, произошел конфликт на почве личной неприязни. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник схватил в руки нож, и начал высказывать угрозы в адрес оппонентки. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая взялась за лезвие ножа в результате чего получила резаную рану пальца кисти. Предотвратить развитие дальнейших событий помешали подоспевшие родственники», — передает пресс-служба ведомства. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Тюменец может сесть в тюрьму на два года. Ранее URA.RU писало о том, что житель Свердловской области заколол ножом жителя Тюмени. А житель Тобольска из-за того, что жена решила с ним развестись, ударил ее ножом не менее пяти раз.