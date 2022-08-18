Сын главы курганских приставов получил стипендию правительства РФ

Двое студентов КГУ стали правительственными стипендиатами, в том числе Егор Уваров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Ирины Уваровой будет получать стипендию правительства РФ. Приказ о назначении стипендии издан 16 августа, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета.

«Студент политехнического института КГУ Егор Уваров будет получать стипендию Правительства РФ. Четверокурсник обучается по направлению „Технология безопасности“. Достижения студента: диплом первой степени за научно-исследовательскую работу „Устройство реабилитации мышц предплечья при ампутации фаланг пальцев“, лауреат областной молодежной премии в составе коллектива „Экология и безопасность жизнедеятельности“, соавтор научных работ об экопоселениях и других способах решения проблем современных городов, по разработке реабилитационных устройств для упрощения подготовки пациента к протезированию,», — говорится в сообщении КГУ.

Также Уваров участвовал в конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда — 2022», за что получил от департамента экономического развития области благодарственное письмо. Студент получает именную губернаторскую стипендию.

Вторым получателем правительственной стипендии стала студентка политехнического института КГУ Лидия Константинова. Ранее URA.RU писало, что Константинова удостоилась стипендии от Президента РФ.

Стипендия правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям — это самая престижная правительственная стипендия в России. Ее целью является поддержка, поощрение и официальное признание студентов и аспирантов, добившихся значительных успехов в деятельности по наиболее важным для нашей страны направлениям.

Курганский студент получил правительственную стипендию фото: пресс-служба КГУ