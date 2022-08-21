Курганские генералы проведут совместный прием жалобщиков

Генералы (на фото Андрей Назаров) примут граждан в прокуратуре Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава следственного управления СКР по Курганской области Богдан Францишко и прокурор Курганской области Андрей Назаров проведут совместный прием граждан по вопросам нарушений при выплате зарплат. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

«26 августа с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Курганской области, расположенной на улице Ленина, 36, в Кургане, руководитель следственного управления СКР по Курганской области Францишко Б.В. совместно с прокурором Курганской области Назаровым А.И. проведут личный прием по вопросам нарушения прав граждан при выплате заработной платы. Предварительная запись на прием осуществляется сотрудниками следственного управления по телефонам 8 (3522) 439-839, либо 8 (3522) 439-832 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00», — говорится в сообщении ведомства.

Францишко также проведет личный прием по вопросам ненадлежащего или несвоевременного лекарственного обеспечения курганцев. Пожаловаться главе СУ СКР можно будет 24 августа с 10.00 до 12.00 в следственном управлении (Курган, улица Бурова-Петрова, 132). Запись по телефонам: 8 (3522) 439-839, 8 (3522) 439-832.

Ранее URA.RU писало, что СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении чиновников депздрава из-за необеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторирования гликемии. После этого власти региона нашли деньги на системы НМГ для 20 детей.