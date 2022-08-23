Дикое животное не могло выбраться из водной ловушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дикий лось упал в котлован с водой вблизи одной из деревень Тюменской области, из-за чего животное пришлось спасать от утопления. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте региона.

«Поступило сообщение, что в искусственном котловане вблизи деревни Орловка Клепиковского сельского поселения находится дикое животное — лось. Самец в возрасте 5-6 лет, по всей видимости, хотел удовлетворить жажду, в результате чего угодил в водную ловушку. Был организована операция по спасению», — рассказали URA.RU в департаменте.

Животное вызволяли сотрудники ведомства, им также помогал местный неравнодушный бизнесмен, имя которого не называется. По итогу удалось расчистить выход из котлована, чтобы лось смог его покинуть. По данным Госохотдепартамента, травм зверь не получил и после спасения отправился в лес.