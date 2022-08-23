23 августа 2022

В Тюменской области лося спасли от утопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Дикое животное не могло выбраться из водной ловушки Фото:

Дикий лось упал в котлован с водой вблизи одной из деревень Тюменской области, из-за чего животное пришлось спасать от утопления. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте региона.

«Поступило сообщение, что в искусственном котловане вблизи деревни Орловка Клепиковского сельского поселения находится дикое животное — лось. Самец в возрасте 5-6 лет, по всей видимости, хотел удовлетворить жажду, в результате чего угодил в водную ловушку. Был организована операция по спасению», — рассказали URA.RU в департаменте.

Животное вызволяли сотрудники ведомства, им также помогал местный неравнодушный бизнесмен, имя которого не называется. По итогу удалось расчистить выход из котлована, чтобы лось смог его покинуть. По данным Госохотдепартамента, травм зверь не получил и после спасения отправился в лес.

Фото:

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Дикий лось упал в котлован с водой вблизи одной из деревень Тюменской области, из-за чего животное пришлось спасать от утопления. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте региона. «Поступило сообщение, что в искусственном котловане вблизи деревни Орловка Клепиковского сельского поселения находится дикое животное — лось. Самец в возрасте 5-6 лет, по всей видимости, хотел удовлетворить жажду, в результате чего угодил в водную ловушку. Был организована операция по спасению», — рассказали URA.RU в департаменте. Животное вызволяли сотрудники ведомства, им также помогал местный неравнодушный бизнесмен, имя которого не называется. По итогу удалось расчистить выход из котлована, чтобы лось смог его покинуть. По данным Госохотдепартамента, травм зверь не получил и после спасения отправился в лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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