Тюменцы часами вынуждены ждать своей очереди на прием к врачу

Пациенты жалуются на огромные очереди в Областной больнице №3 Тобольска Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Тобольска часами ждут своей очереди, чтобы попасть на прием к специалистам Областной больницы №3. Об этом жители города рассказали в беседе с URA.RU.

«Очереди начинаются уже в регистратуре. Там можно просидеть 20 — 30 минут. А вот к тому же терапевту попасть уже значительно сложнее. Там люди ждут своей очереди по 3 — 4 часа. При этом коридоры переполнены, многие кашляют. Самое то для распространения коронавируса», — сообщила агентству одна из жительниц Тобольска.

По ее словам, в больнице также не хватает медперсонала. «Врачи говорят, что в больнице не хватает специалистов. Кто-то из медиков сам на больничном, кто-то — в отпуске, некоторые ставки просто не закрыты, потому что объем работы очень большой. Я сама лично разговаривала с одним из врачей, который сказал, что собирается увольняться. Говорит, что устал от большой нагрузки», — рассказала тоболячка в разговоре с URA.RU.

В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что одна из тюменских больниц остро нуждается в медиках. Врачам там готовы платить свыше 70 тыс. рублей.