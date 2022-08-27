Власти города в ЯНАО потратят полмиллиарда на благоустройство

28 августа 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Власти Губкинского планируют обустроить микрорайон за 475 млн. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Губкинского (ЯНАО) планируют потратить 475 миллионов рублей на обустройство одного из микрорайонов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. «Лот- обустройство микрорайона № 18. Начальная цена контракта: 475 миллионов рублей», — уточняется в документах закупки. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гаранина. По словам главы региона, чиновник постоянно выбивает деньги на благоустройство.

Власти Губкинского (ЯНАО) планируют потратить 475 миллионов рублей на обустройство одного из микрорайонов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. «Лот- обустройство микрорайона № 18. Начальная цена контракта: 475 миллионов рублей», — уточняется в документах закупки. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гаранина. По словам главы региона, чиновник постоянно выбивает деньги на благоустройство.