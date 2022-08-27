Власти города в ЯНАО потратят полмиллиарда на благоустройство

Власти Губкинского планируют обустроить микрорайон за 475 млн.
Власти Губкинского (ЯНАО) планируют потратить 475 миллионов рублей на обустройство одного из микрорайонов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
«Лот- обустройство микрорайона № 18. Начальная цена контракта: 475 миллионов рублей», — уточняется в документах закупки.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гаранина. По словам главы региона, чиновник постоянно выбивает деньги на благоустройство.
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