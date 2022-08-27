27 августа 2022
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Власти города в ЯНАО потратят полмиллиарда на благоустройство

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, муравленко, Губкинский
Власти Губкинского планируют обустроить микрорайон за 475 млн. Фото:

Власти Губкинского (ЯНАО) планируют потратить 475 миллионов рублей на обустройство одного из микрорайонов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

«Лот- обустройство микрорайона № 18. Начальная цена контракта: 475 миллионов рублей», — уточняется в документах закупки.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гаранина. По словам главы региона, чиновник постоянно выбивает деньги на благоустройство.

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Власти Губкинского (ЯНАО) планируют потратить 475 миллионов рублей на обустройство одного из микрорайонов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. «Лот- обустройство микрорайона № 18. Начальная цена контракта: 475 миллионов рублей», — уточняется в документах закупки. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гаранина. По словам главы региона, чиновник постоянно выбивает деньги на благоустройство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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