Курганцы поддержали предложение сделать 1 сентября выходным днем

Курганцы хотят, чтобы 1 сентября сделали выходным днем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Курганцы в соцсетях поддержали предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева сделать 1 сентября выходным днем. По его словам, для многих россиян этот день становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник. Свою солидарность инициативе курганцы выразили в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Думаю, что любой уважающий себя работодатель даст выходной своим сотрудникам, чтобы они были со своими детьми в этот день. У нас на работе так», — высказал мнение участник группы. «Я считаю, что обязательно нужно сделать официальный выходной, хотя бы для тех, чьи дети идут в начальные классы», — прокомментировала пост Надежда Перевалова. «Конечно, нужен выходной! Я бы не отказалась, но с работы могут не отпустить», — высказалась другой пользователь Наталья Поспелова.

Письмо с предложением сделать День знаний, 1 сентября, выходным депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минтруд РФ. Ранее президент Владимир Путин утвердил новый праздничный день — 8 июля в России теперь отмечают День семьи, любви и верности. В Госдуме также предложили сделать его выходным.