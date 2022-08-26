Депутат Госдумы предложил ввести новый выходной для россиян

1 сентября могут сделать выходным днем
В России необходимо учредить новый выходной день — 1 сентября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Он направил соответствующее письмо в Минтруд РФ.
«Обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением сделать 1 сентября выходным днем. Для многих россиян 1 сентября становится настоящей эстафетой, когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник», — сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый выходной и праздничный день. 8 июля в России будут отмечать День семьи, любви и верности.
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