26 августа 2022

Депутат Госдумы предложил ввести новый выходной для россиян

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
1 сентября могут сделать выходным днем Фото:

В России необходимо учредить новый выходной день — 1 сентября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Он направил соответствующее письмо в Минтруд РФ.

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением сделать 1 сентября выходным днем. Для многих россиян 1 сентября становится настоящей эстафетой, когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник», — сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый выходной и праздничный день. 8 июля в России будут отмечать День семьи, любви и верности.

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В России необходимо учредить новый выходной день — 1 сентября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Он направил соответствующее письмо в Минтруд РФ. «Обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением сделать 1 сентября выходным днем. Для многих россиян 1 сентября становится настоящей эстафетой, когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник», — сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый выходной и праздничный день. 8 июля в России будут отмечать День семьи, любви и верности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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