Путин утвердил в России День семьи, любви и верности

Владимир Путин определил датой нового праздника 8 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Утвердить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого глава государства выбрал дату, когда Православная церковь отмечает день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских.