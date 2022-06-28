Путин утвердил в России День семьи, любви и верности

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин определил датой нового праздника 8 июля Фото:

В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Утвердить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого глава государства выбрал дату, когда Православная церковь отмечает день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских.

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В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Утвердить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого глава государства выбрал дату, когда Православная церковь отмечает день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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