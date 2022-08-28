Данные зрителей онлайн-кинотеатра Start утекли в Сеть

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Данные 44 млн пользователей Start попали в открытый доступ Фото:

Более 72 гигабайт данных подписчиков онлайн-кинотеатра Start попали в открытый доступ. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации».

«В открытый доступ был выложен дамп базы данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. Дамп в JSON-формате имеет размер 72 Гб и содержит информацию о 44 млн пользователях (включая тестовые записи). Утекли имена и фамилии, адрес электронной почты и IP-адреса», — сообщает telegram-канал.

Ранее в сеть утекли данные 25 миллионов клиентов службы доставки СДЭК. Крупные утечки также произошли у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

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Более 72 гигабайт данных подписчиков онлайн-кинотеатра Start попали в открытый доступ. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации». «В открытый доступ был выложен дамп базы данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. Дамп в JSON-формате имеет размер 72 Гб и содержит информацию о 44 млн пользователях (включая тестовые записи). Утекли имена и фамилии, адрес электронной почты и IP-адреса», — сообщает telegram-канал. Ранее в сеть утекли данные 25 миллионов клиентов службы доставки СДЭК. Крупные утечки также произошли у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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