Данные зрителей онлайн-кинотеатра Start утекли в Сеть

Данные 44 млн пользователей Start попали в открытый доступ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Более 72 гигабайт данных подписчиков онлайн-кинотеатра Start попали в открытый доступ. Об этом сообщает telegram-канал «Утечки информации».

«В открытый доступ был выложен дамп базы данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. Дамп в JSON-формате имеет размер 72 Гб и содержит информацию о 44 млн пользователях (включая тестовые записи). Утекли имена и фамилии, адрес электронной почты и IP-адреса», — сообщает telegram-канал.

Ранее в сеть утекли данные 25 миллионов клиентов службы доставки СДЭК. Крупные утечки также произошли у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.