В Тюменской области ограбили ювелирный салон

Житель Ишима украл из ювелирного магазина «Топаз» драгоценностей на более чем миллион рублей

Грабитель разбил витрину и похитил драгоценности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ишима (Тюменская область) ограбил ювелирный салон, на сумму в более чем миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Преступника осудили к шести годам лишения свободы.

«Утром 10 апреля гражданин пришел в ювелирный салон „Топаз“, расположенный в Ишиме. В этот момент там находились продавец и ломбардист. Преступник разбил стеклянные дверцы витрины, похитил ювелирные изделия и скрылся», — рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда.

Общую сумму украденного оценили в более чем миллион рублей. Позднее преступника поймали и завели на него уголовное дело за грабеж в особо крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области ограбил ребенка, чтобы опохмелиться. Мужчина напал на девочку, украв у нее 375 рублей.