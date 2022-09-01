01 сентября 2022
31 августа 2022

В Тюменской области ограбили ювелирный салон

Житель Ишима украл из ювелирного магазина «Топаз» драгоценностей на более чем миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация
Грабитель разбил витрину и похитил драгоценности Фото:

Житель Ишима (Тюменская область) ограбил ювелирный салон, на сумму в более чем миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Преступника осудили к шести годам лишения свободы.

«Утром 10 апреля гражданин пришел в ювелирный салон „Топаз“, расположенный в Ишиме. В этот момент там находились продавец и ломбардист. Преступник разбил стеклянные дверцы витрины, похитил ювелирные изделия и скрылся», — рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда.

Общую сумму украденного оценили в более чем миллион рублей. Позднее преступника поймали и завели на него уголовное дело за грабеж в особо крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области ограбил ребенка, чтобы опохмелиться. Мужчина напал на девочку, украв у нее 375 рублей.

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Житель Ишима (Тюменская область) ограбил ювелирный салон, на сумму в более чем миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Преступника осудили к шести годам лишения свободы. «Утром 10 апреля гражданин пришел в ювелирный салон „Топаз“, расположенный в Ишиме. В этот момент там находились продавец и ломбардист. Преступник разбил стеклянные дверцы витрины, похитил ювелирные изделия и скрылся», — рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда. Общую сумму украденного оценили в более чем миллион рублей. Позднее преступника поймали и завели на него уголовное дело за грабеж в особо крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области ограбил ребенка, чтобы опохмелиться. Мужчина напал на девочку, украв у нее 375 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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