Жителей ЯНАО ждет дождливая неделя

05 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

В сентябре будет дождливая погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки. «Во вторник, 6 сентября. будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +12 градусов. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики. В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11. Также ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура упадет до +10, облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки. «Во вторник, 6 сентября. будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +12 градусов. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики. В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11. Также ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура упадет до +10, облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.