Жителей ЯНАО ждет дождливая неделя

Сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.
«Во вторник, 6 сентября. будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +12 градусов. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики.
В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11. Также ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура упадет до +10, облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
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