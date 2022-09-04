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Жителей ЯНАО ждет дождливая неделя

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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лужа, лето, дождь
В сентябре будет дождливая погода Фото:

Сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.

«Во вторник, 6 сентября. будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +12 градусов. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики.

В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11. Также ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура упадет до +10, облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

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Сентябрь в Ямало-Ненецком автономном округе начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки. «Во вторник, 6 сентября. будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +12 градусов. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики. В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11. Также ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура упадет до +10, облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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