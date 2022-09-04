На выборах в Тобольске отметили массовое досрочное голосование бюджетников

На выборах в гордуму Тобольска отметили массовое досрочное голосование бюджетников

О нарушениях на довыборах в гордуму Тобольска заявили в КПРФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На довыборах в городскую думу Тобольска отмечается массового досрочное голосование работников бюджетной сферы. Об этом URA.RU сообщили в тюменском обкоме КПРФ. Кандидаты претендуют на два депутатских мандата.

«По состоянию на 4 сентября на двух избирательных участках, которые входят в избирательный округ №12, досрочно проголосовало 106 человек, что составляет более 3% об общей численности избирателей. Многие избиратели, приходя на участки, не могут четко сформулировать причину, по которой они не могут отдать свой голос в основной день голосования. Некоторые в открытую говорят, что их направило голосовать начальство по месту работы», — рассказали в КПРФ.

По мнению коммунистов, досрочное голосование позволяет практически полностью перевернуть результаты голосования, поскольку явка на довыборы традиционно низкая. Агентство направило запрос в избирательную комиссию Тюменской области — ответ на него ожидается.

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.