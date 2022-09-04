04 сентября 2022

На выборах в Тобольске отметили массовое досрочное голосование бюджетников

На выборах в гордуму Тобольска отметили массовое досрочное голосование бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
О нарушениях на довыборах в гордуму Тобольска заявили в КПРФ Фото:

На довыборах в городскую думу Тобольска отмечается массового досрочное голосование работников бюджетной сферы. Об этом URA.RU сообщили в тюменском обкоме КПРФ. Кандидаты претендуют на два депутатских мандата.

«По состоянию на 4 сентября на двух избирательных участках, которые входят в избирательный округ №12, досрочно проголосовало 106 человек, что составляет более 3% об общей численности избирателей. Многие избиратели, приходя на участки, не могут четко сформулировать причину, по которой они не могут отдать свой голос в основной день голосования. Некоторые в открытую говорят, что их направило голосовать начальство по месту работы», — рассказали в КПРФ.

По мнению коммунистов, досрочное голосование позволяет практически полностью перевернуть результаты голосования, поскольку явка на довыборы традиционно низкая. Агентство направило запрос в избирательную комиссию Тюменской области — ответ на него ожидается.

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

На довыборах в городскую думу Тобольска отмечается массового досрочное голосование работников бюджетной сферы. Об этом URA.RU сообщили в тюменском обкоме КПРФ. Кандидаты претендуют на два депутатских мандата. «По состоянию на 4 сентября на двух избирательных участках, которые входят в избирательный округ №12, досрочно проголосовало 106 человек, что составляет более 3% об общей численности избирателей. Многие избиратели, приходя на участки, не могут четко сформулировать причину, по которой они не могут отдать свой голос в основной день голосования. Некоторые в открытую говорят, что их направило голосовать начальство по месту работы», — рассказали в КПРФ. По мнению коммунистов, досрочное голосование позволяет практически полностью перевернуть результаты голосования, поскольку явка на довыборы традиционно низкая. Агентство направило запрос в избирательную комиссию Тюменской области — ответ на него ожидается. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...