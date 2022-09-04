Вопросы о работе новой поликлинике в ЯНАО принимают через чат-бот

В Новом Уренгое вопросы жителей о работе новой поликлиники принимают в чат-боте

05 сентября 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Детская поликлиника и женская консультация в Новом Уренгое открылись для посетителей 5 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в недавно открывшейся поликлинике начался прием пациентов. Как отметил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, медработники налаживают процессы и готовы оперативно отвечать на обращения жителей в чат-боте больницы. «Если вдруг у вас появились какие-то вопросы по поводу работы новой поликлиники, пишите в чат-бот НЦГБ. Там вам ответят на все вопросы по времени приема и графику работы специалистов», — написал мэр. Детская поликлиника и женская консультация открылись для посетителей 5 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей, в ней будет работать более 100 медицинских работников.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в недавно открывшейся поликлинике начался прием пациентов. Как отметил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, медработники налаживают процессы и готовы оперативно отвечать на обращения жителей в чат-боте больницы. «Если вдруг у вас появились какие-то вопросы по поводу работы новой поликлиники, пишите в чат-бот НЦГБ. Там вам ответят на все вопросы по времени приема и графику работы специалистов», — написал мэр. Детская поликлиника и женская консультация открылись для посетителей 5 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Поликлиника рассчитана на прием 20 тысяч детей, в ней будет работать более 100 медицинских работников.