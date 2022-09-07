Путин назвал цель спецоперации, Киев игнорирует МАГАТЭ на ЗАЭС: главное к вечеру 7 сентября

По словам Путина, главная цель спецоперации России на Украине — укрепление суверенитета РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин раскрыл главную цель спецоперации на Украине. Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии.URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 сентября.
- Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска (Луганская область) Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ. Этим поделился сам Киселев. «Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево, где, к сожалению, попали под обстрел. Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли», — цитирует ТАСС Киселева.
- Украинская армия прекратила наступления в Херсонской и Николаевской областях, сообщило Минобороны РФ. Военные дезертируют из-за больших потерь. В частности, речь идет о личном составе 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области.
- Вооруженные силы Украины продолжали провокации на Запорожской атомной электростанции во время присутствия на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии, сообщают в Минобороны России.
- Еврокомиссия выступила с инициативой оказать Украине дополнительную финансовую помощь и передать стране 5 млрд евро. «Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Еврокомиссия предлагает дополнительно передать 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны», — написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
- По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, Запад отправляет Украине хлам вместо качественного вооружения. «Говорят, что оружие передается [Западом]. На Украину отправляют хлам», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».
- Президент РФ Владимир Путин доверяет докладу Международного агентства по атомной энергии о Запорожской АЭС. «Да, я доверяю этому отчету. МАГАТЭ — очень ответственная организация», — сообщил Путин во время Восточного экономического форума.
- Россия начала освободительную спецоперацию на Украине, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума.
- По словам Путина, главная цель спецоперации России на Украине — укрепление суверенитета страны. «Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил президент.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными ее целями президент назвал защиту Донбасса и денацификацию и демилитаризацию Украины.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!