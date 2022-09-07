Путин раскрыл главную цель спецоперации РФ на Украине

Путин: главным итогом спецоперации РФ является укрепление суверенитета

07 сентября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Главная цель спецоперации — укрепление суверенитета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил он. Также глава страны заверил, что от того что Россия начала специальную военную операцию — она ничего не потеряла.

Главной целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил он. Также глава страны заверил, что от того что Россия начала специальную военную операцию — она ничего не потеряла.