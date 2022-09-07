Путин раскрыл главную цель спецоперации РФ на Украине

Путин: главным итогом спецоперации РФ является укрепление суверенитета
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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Главная цель спецоперации — укрепление суверенитета РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главной целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил он. Также глава страны заверил, что от того что Россия начала специальную военную операцию — она ничего не потеряла.

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Главной целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил он. Также глава страны заверил, что от того что Россия начала специальную военную операцию — она ничего не потеряла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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