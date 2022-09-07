Путин раскрыл главную цель спецоперации РФ на Украине

Главная цель спецоперации — укрепление суверенитета РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главной целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Главное — это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы сделали это [начали спецоперацию] сознательно», — уточнил он. Также глава страны заверил, что от того что Россия начала специальную военную операцию — она ничего не потеряла.
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