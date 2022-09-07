В Салехарде продают квартиру в деревянном доме за 10 миллионов

В Салехарде продают квартиру в деревянном доме за 10 миллионов рублей

08 сентября 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Квартиру в деревянном доме в Салехарде можно купить за 10 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Салехарде за 10 млн рублей продается небольшая квартира в деревянном жилом доме по улице Маяковского 19 Б. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Тип дома — деревянный, площадь квартиры — 35,5 квадратных метров, количество комнат — 2, расположение комнат смежное. Цена — 10 млн рублей, 281,6 тыс. за квадратный метр», — указано в объявлении. Дополнительно сообщается что квартира теплая, в шаговой доступности остановки общественного транспорта, аптека, магазины, речной вокзал. Дом находится в исторической части города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выросли цены на квартиры в «деревяшках». Цены на трехкомнатные квартиры в таких домах начинаются от 6 млн рублей.

В Салехарде за 10 млн рублей продается небольшая квартира в деревянном жилом доме по улице Маяковского 19 Б. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Тип дома — деревянный, площадь квартиры — 35,5 квадратных метров, количество комнат — 2, расположение комнат смежное. Цена — 10 млн рублей, 281,6 тыс. за квадратный метр», — указано в объявлении. Дополнительно сообщается что квартира теплая, в шаговой доступности остановки общественного транспорта, аптека, магазины, речной вокзал. Дом находится в исторической части города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выросли цены на квартиры в «деревяшках». Цены на трехкомнатные квартиры в таких домах начинаются от 6 млн рублей.