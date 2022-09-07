07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Салехарде продают квартиру в деревянном доме за 10 миллионов

В Салехарде продают квартиру в деревянном доме за 10 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом, бараки
Квартиру в деревянном доме в Салехарде можно купить за 10 млн рублей Фото:

В Салехарде за 10 млн рублей продается небольшая квартира в деревянном жилом доме по улице Маяковского 19 Б. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Тип дома — деревянный, площадь квартиры — 35,5 квадратных метров, количество комнат — 2, расположение комнат смежное. Цена — 10 млн рублей, 281,6 тыс. за квадратный метр», — указано в объявлении.

Дополнительно сообщается что квартира теплая, в шаговой доступности остановки общественного транспорта, аптека, магазины, речной вокзал. Дом находится в исторической части города.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выросли цены на квартиры в «деревяшках». Цены на трехкомнатные квартиры в таких домах начинаются от 6 млн рублей.

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В Салехарде за 10 млн рублей продается небольшая квартира в деревянном жилом доме по улице Маяковского 19 Б. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Тип дома — деревянный, площадь квартиры — 35,5 квадратных метров, количество комнат — 2, расположение комнат смежное. Цена — 10 млн рублей, 281,6 тыс. за квадратный метр», — указано в объявлении. Дополнительно сообщается что квартира теплая, в шаговой доступности остановки общественного транспорта, аптека, магазины, речной вокзал. Дом находится в исторической части города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выросли цены на квартиры в «деревяшках». Цены на трехкомнатные квартиры в таких домах начинаются от 6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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