Родители Кургана просят выплачивать им деньги за домашнее обучение

Родительский комитет просит департамент узаконить выплаты семьям, чьи дети находятся на семейном обучении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Объединение курганских родителей просят принять региональные постановления или законы, которые будут предусматривать выплаты родителям, если их ребенок получает семейное образование. Об этом говорится в группе родительского комитета Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Родкомитет Курганской области обратился в Департамент образования региона с предложениями по принятию региональных нормативных актов, позволяющих, в том числе, осуществлять выплаты родителям, чьи дети находятся на семейном обучении», — указано в посте. По их словам, такие выплаты уже предусмотрены в Свердловской области, в Пермской крае и других регионах.

Как отмечают в родительском комитете, идея написать в департамент появилась после того, как к ним обратилась мама курганской восьмиклассницы. «После дистанционного обучения у девочки не задалось с алгеброй, она стала получать двойки. У пяти ее одноклассников возникла та же проблема, из-за чего они сменили учреждение. Менять школу семья не хотела, поэтому они решили перейти на самостоятельное изучение математики. Родители предоставили в школу заявления о переходе на семейное обучение по этой дисциплине, но чиновники их не поняли», — пишут в организации, отмечая, что это первый случай перехода на самостоятельное изучение отдельных предметов в регионе.

В организации отмечают, что полный переход на домашнее обучение уже отработан как в школах, так и в департаменте образования. Также родкомитет ссылается на ст. 17 закона РФ «Об образовании», согласно которой дети могут получать образование как в школе, так и самостоятельно. Этот же документ позволяет совмещать различные формы обучения. По данной ситуации URA.RU направило официальный запрос в департамент образования. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что за ходом капитальных ремонтов школ в Курганской области будут следить ученики и их родители. В штабы по контролю за строительными работами также входят журналисты, родительские комитеты и территориальные депутаты.

Курганцы просят поддержать их инициативу семейного образования в регионе Родительский комитет Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»

Родкомитет привел в пример постановления и законы из других регионов России Родительский комитет Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»