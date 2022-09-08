В Курганской области резко вырос спрос на новые квартиры

09 сентября 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Преимущественно новую недвижимость в регионе покупают местные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в первой половине года купили в три раза больше новых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области. «Покупатели первичной недвижимости распределились следующим образом: 1492 — жители Курганской области; 28 — жители других регионов. За аналогичный период прошлого года — 460 и 34 соответственно», — рассказали в ведомстве. На вторичном рынке в первом полугодии 2022 года в регионе приобрели 10 671 жилое помещение. К жилым помещениям относятся дома, квартиры и комнаты. В 2021 году за тот же период были совершены 12 952 сделки, связанные с жилыми помещениями. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость нового жилья в Кургане продолжит расти, в том числе из-за особенностей кредитов для застройщиков и новых условий ипотеки. При этом участники рынка ожидают, что цены на вторичное жилье в Кургане будут снижаться, так как в начале года они были необоснованно высокими.

В Курганской области в первой половине года купили в три раза больше новых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области. «Покупатели первичной недвижимости распределились следующим образом: 1492 — жители Курганской области; 28 — жители других регионов. За аналогичный период прошлого года — 460 и 34 соответственно», — рассказали в ведомстве. На вторичном рынке в первом полугодии 2022 года в регионе приобрели 10 671 жилое помещение. К жилым помещениям относятся дома, квартиры и комнаты. В 2021 году за тот же период были совершены 12 952 сделки, связанные с жилыми помещениями. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость нового жилья в Кургане продолжит расти, в том числе из-за особенностей кредитов для застройщиков и новых условий ипотеки. При этом участники рынка ожидают, что цены на вторичное жилье в Кургане будут снижаться, так как в начале года они были необоснованно высокими.