В Курганской области резко вырос спрос на новые квартиры

В Курганской области в первой половине года купили в три раза больше новых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.
«Покупатели первичной недвижимости распределились следующим образом: 1492 — жители Курганской области; 28 — жители других регионов. За аналогичный период прошлого года — 460 и 34 соответственно», — рассказали в ведомстве.
На вторичном рынке в первом полугодии 2022 года в регионе приобрели 10 671 жилое помещение. К жилым помещениям относятся дома, квартиры и комнаты. В 2021 году за тот же период были совершены 12 952 сделки, связанные с жилыми помещениями.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость нового жилья в Кургане продолжит расти, в том числе из-за особенностей кредитов для застройщиков и новых условий ипотеки. При этом участники рынка ожидают, что цены на вторичное жилье в Кургане будут снижаться, так как в начале года они были необоснованно высокими.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»