08 сентября 2022
07 сентября 2022

В Курганской области резко вырос спрос на новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
Преимущественно новую недвижимость в регионе покупают местные жители Фото:

В Курганской области в первой половине года купили в три раза больше новых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.

«Покупатели первичной недвижимости распределились следующим образом: 1492 — жители Курганской области; 28 — жители других регионов. За аналогичный период прошлого года — 460 и 34 соответственно», — рассказали в ведомстве.

На вторичном рынке в первом полугодии 2022 года в регионе приобрели 10 671 жилое помещение. К жилым помещениям относятся дома, квартиры и комнаты. В 2021 году за тот же период были совершены 12 952 сделки, связанные с жилыми помещениями.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость нового жилья в Кургане продолжит расти, в том числе из-за особенностей кредитов для застройщиков и новых условий ипотеки. При этом участники рынка ожидают, что цены на вторичное жилье в Кургане будут снижаться, так как в начале года они были необоснованно высокими.

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В Курганской области в первой половине года купили в три раза больше новых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Курганской области. «Покупатели первичной недвижимости распределились следующим образом: 1492 — жители Курганской области; 28 — жители других регионов. За аналогичный период прошлого года — 460 и 34 соответственно», — рассказали в ведомстве. На вторичном рынке в первом полугодии 2022 года в регионе приобрели 10 671 жилое помещение. К жилым помещениям относятся дома, квартиры и комнаты. В 2021 году за тот же период были совершены 12 952 сделки, связанные с жилыми помещениями. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость нового жилья в Кургане продолжит расти, в том числе из-за особенностей кредитов для застройщиков и новых условий ипотеки. При этом участники рынка ожидают, что цены на вторичное жилье в Кургане будут снижаться, так как в начале года они были необоснованно высокими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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