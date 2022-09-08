Пьяный курганец кидался посудой в машину скорой помощи

Курганцу, который бросал посуду в автомобиль скорой помощи в одном из городских дворов, вынесли приговор. Суд счел это за мелкое хулиганство и приговорил его к штрафу в 500 рублей. На сайте ведомства сообщается, что в момент задержания мужчина был пьян и вел себя неадекватно.
«Вел себя агрессивно, дерзко, демонстративно выражался грубой нецензурной бранью. Кинул в автомобиль скорой помощи стеклянным стаканом, разбил стеклянную бутылку об лавочку, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан», — уточняется на сайте Курганского городского суда.
Такое административное правонарушение, как мелкое хулиганство в общественном месте, предполагает штраф от пятисот до тысячи рублей или арест до пятнадцати суток. Только за август в городском суде Кургана было вынесено почти полсотни решений по подобным делам.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец устроил дебош в самолете. Это произошло после просьбы бортпроводника перед приземлением пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение. На борту самолета он также был пьян.
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