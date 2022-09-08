Пьяный курганец кидался посудой в машину скорой помощи

За пьяный дебош и повреждение кареты «скорой» курганца оштрафовали на 500 рублей

09 сентября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Дебошир бросил в карету «скорой» стеклянный стакан Фото: Илья Московец © URA.RU Курганцу, который бросал посуду в автомобиль скорой помощи в одном из городских дворов, вынесли приговор. Суд счел это за мелкое хулиганство и приговорил его к штрафу в 500 рублей. На сайте ведомства сообщается, что в момент задержания мужчина был пьян и вел себя неадекватно. «Вел себя агрессивно, дерзко, демонстративно выражался грубой нецензурной бранью. Кинул в автомобиль скорой помощи стеклянным стаканом, разбил стеклянную бутылку об лавочку, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан», — уточняется на сайте Курганского городского суда. Такое административное правонарушение, как мелкое хулиганство в общественном месте, предполагает штраф от пятисот до тысячи рублей или арест до пятнадцати суток. Только за август в городском суде Кургана было вынесено почти полсотни решений по подобным делам. Ранее URA.RU сообщало, что курганец устроил дебош в самолете. Это произошло после просьбы бортпроводника перед приземлением пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение. На борту самолета он также был пьян.

Курганцу, который бросал посуду в автомобиль скорой помощи в одном из городских дворов, вынесли приговор. Суд счел это за мелкое хулиганство и приговорил его к штрафу в 500 рублей. На сайте ведомства сообщается, что в момент задержания мужчина был пьян и вел себя неадекватно. «Вел себя агрессивно, дерзко, демонстративно выражался грубой нецензурной бранью. Кинул в автомобиль скорой помощи стеклянным стаканом, разбил стеклянную бутылку об лавочку, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан», — уточняется на сайте Курганского городского суда. Такое административное правонарушение, как мелкое хулиганство в общественном месте, предполагает штраф от пятисот до тысячи рублей или арест до пятнадцати суток. Только за август в городском суде Кургана было вынесено почти полсотни решений по подобным делам. Ранее URA.RU сообщало, что курганец устроил дебош в самолете. Это произошло после просьбы бортпроводника перед приземлением пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение. На борту самолета он также был пьян.