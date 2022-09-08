Выборы местных депутатов в Пермском крае начались с исполнения гимна РФ. Члены УИК №5141 в Кудымкаре спели его сами. Об этом URA.RU рассказал один из наблюдателей на участке.
«Так вышло, что почти все члены этого УИК состоят в ансамбле „Бичир“. В переводе с коми-пермяцкого значит „Искра“. Они приняли решение исполнить гимн самостоятельно. Причем в национальных костюмах», — рассказывает он.
После исполнения гимна члены комиссии, не переодеваясь, проголосовали сами. Собеседник URA.RU рассказывает, что они не спешат снимать костюмы. Поверх них у некоторых надеты бейджи. На остальных участках также включали гимн РФ в момент старта голосования в 08:00 9 сентября.
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Выборы местных депутатов в Пермском крае начались с исполнения гимна РФ. Члены УИК №5141 в Кудымкаре спели его сами. Об этом URA.RU рассказал один из наблюдателей на участке. «Так вышло, что почти все члены этого УИК состоят в ансамбле „Бичир“. В переводе с коми-пермяцкого значит „Искра“. Они приняли решение исполнить гимн самостоятельно. Причем в национальных костюмах», — рассказывает он. После исполнения гимна члены комиссии, не переодеваясь, проголосовали сами. Собеседник URA.RU рассказывает, что они не спешат снимать костюмы. Поверх них у некоторых надеты бейджи. На остальных участках также включали гимн РФ в момент старта голосования в 08:00 9 сентября. В течение трех дней, 9—11 сентября, в Пермском крае будут выбирать 104 депутата. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. Все участки оборудованы системами видеонаблюдения.