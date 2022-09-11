На выборах в Березниках оппозиция одержала разгромную победу

Кандидат от «Справедливой России» одержал победу над соперником от ЕР на выборах в Березниках

12 сентября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Явка на выборах составила 18% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутатом думы Березниковского округа по итогам голосования 9—11 сентября стал выдвинутый «Справедливой Россией» предприниматель в сфере пассажирских перевозок Дмитрий Горяев. Он получил 66,21% голосов. Такая информация содержится в системе ГАС «Выборы». Кандидат от «Единой России» занял лишь третье место. «Эсеры на эти выборы бросили все ресурсы. Пожалуй, нигде они не были так активны, как в Березниках. И это логично, депутатом по этому округу был справедливоросс Григорий Малинин, в 2021 году ставший депутатом заксобрания. Малинин приложил все усилия, чтобы округ остался за „Справедливой Россией“», — говорит источник в политэлитах. На втором месте — заместитель главного врача больницы им. Вагнера в Березниках Дмитрий Загорак (ЛДПР). Начальник цеха кальцинированной соды №1 АО «Березниковский содовый завод» Максим Субботин от «Единой России» получил 11,81% голосов. Выдвинутый КПРФ инженер «ВСМПО-АВИСМА» Антон Кутуев получил 3,85% голосов. Явка на довыборах в Березниках составила 18,03%. Ранее URA.RU сообщало, что Горяева заподозрили в связях с экстремистами, однако суд подтверждений этому не нашел. Кампания проходила напряженно. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов. Основные кампании прошли в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом.

Депутатом думы Березниковского округа по итогам голосования 9—11 сентября стал выдвинутый «Справедливой Россией» предприниматель в сфере пассажирских перевозок Дмитрий Горяев. Он получил 66,21% голосов. Такая информация содержится в системе ГАС «Выборы». Кандидат от «Единой России» занял лишь третье место. «Эсеры на эти выборы бросили все ресурсы. Пожалуй, нигде они не были так активны, как в Березниках. И это логично, депутатом по этому округу был справедливоросс Григорий Малинин, в 2021 году ставший депутатом заксобрания. Малинин приложил все усилия, чтобы округ остался за „Справедливой Россией“», — говорит источник в политэлитах. На втором месте — заместитель главного врача больницы им. Вагнера в Березниках Дмитрий Загорак (ЛДПР). Начальник цеха кальцинированной соды №1 АО «Березниковский содовый завод» Максим Субботин от «Единой России» получил 11,81% голосов. Выдвинутый КПРФ инженер «ВСМПО-АВИСМА» Антон Кутуев получил 3,85% голосов. Явка на довыборах в Березниках составила 18,03%. Ранее URA.RU сообщало, что Горяева заподозрили в связях с экстремистами, однако суд подтверждений этому не нашел. Кампания проходила напряженно. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов. Основные кампании прошли в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом.