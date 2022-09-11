11 сентября 2022
10 сентября 2022

Для пациентов курганской больницы ввели ограничения

В курганском Центре Илизарова для сотрудников и пациентов ввели масочный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, масочный режим, вход в масках
В Центре Илизарова запретили прогулки и ввели масочный режим (архивное фото) Фото:

В Кургане в нескольких отделениях Центра Илизарова ввели масочный режим и запретили прогулки для пациентов. Информация об ограничениях опубликована в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Масочный режим объявлен для пациентов и сотрудников консультативно-диагностического отделения, приемных отделений №1, №2, амбулаторных пациентов (платные услуги). Для стационарных пациентов запрещены прогулки. Ограничено их передвижение за пределами отделений», — указано в опубликованном сообщении. Пациенты Центра на лечение будут выходить в масках. Рекомендовано измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Курганской области направил запрос в Минздрав о поставке назальной вакцины от коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что использование назальной вакцины не исключает прививки от COVID.

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В Кургане в нескольких отделениях Центра Илизарова ввели масочный режим и запретили прогулки для пациентов. Информация об ограничениях опубликована в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Масочный режим объявлен для пациентов и сотрудников консультативно-диагностического отделения, приемных отделений №1, №2, амбулаторных пациентов (платные услуги). Для стационарных пациентов запрещены прогулки. Ограничено их передвижение за пределами отделений», — указано в опубликованном сообщении. Пациенты Центра на лечение будут выходить в масках. Рекомендовано измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Курганской области направил запрос в Минздрав о поставке назальной вакцины от коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что использование назальной вакцины не исключает прививки от COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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