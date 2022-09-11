Для пациентов курганской больницы ввели ограничения

В Кургане в нескольких отделениях Центра Илизарова ввели масочный режим и запретили прогулки для пациентов. Информация об ограничениях опубликована в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».
«Масочный режим объявлен для пациентов и сотрудников консультативно-диагностического отделения, приемных отделений №1, №2, амбулаторных пациентов (платные услуги). Для стационарных пациентов запрещены прогулки. Ограничено их передвижение за пределами отделений», — указано в опубликованном сообщении. Пациенты Центра на лечение будут выходить в масках. Рекомендовано измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Курганской области направил запрос в Минздрав о поставке назальной вакцины от коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что использование назальной вакцины не исключает прививки от COVID.
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