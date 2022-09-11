11 сентября 2022

Жителей ЯНАО ожидает дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, лужа, дождь
В ночное время ожидается минусовая температура Фото:

Начало недели в Ямало-Ненецком автономном округе начнется с небольших дождей. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки, в ночное время возможна минусовая температура.

«Во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет + 13 градусов. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер достигнет 18 метров в секунду», — передают синоптики.

В среду, 14 сентября, температура воздуха составит +13. Ночью температура опустится до -1. Ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура поднимется до +15, переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сентябрь в ЯНАО начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.

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Начало недели в Ямало-Ненецком автономном округе начнется с небольших дождей. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки, в ночное время возможна минусовая температура. «Во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет + 13 градусов. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер достигнет 18 метров в секунду», — передают синоптики. В среду, 14 сентября, температура воздуха составит +13. Ночью температура опустится до -1. Ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура поднимется до +15, переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, сентябрь в ЯНАО начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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