Жителей ЯНАО ожидает дождливая неделя

В ночное время ожидается минусовая температура Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начало недели в Ямало-Ненецком автономном округе начнется с небольших дождей. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки, в ночное время возможна минусовая температура.

«Во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет + 13 градусов. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер достигнет 18 метров в секунду», — передают синоптики.

В среду, 14 сентября, температура воздуха составит +13. Ночью температура опустится до -1. Ожидается небольшой дождь. «Уже в четверг температура поднимется до +15, переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сентябрь в ЯНАО начался с дождливой погоды. По информации Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни на Ямале будут небольшие осадки.