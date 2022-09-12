Кадыров готовит сюрприз ВСУ, украинцы обстреляли территорию РФ: главное к вечеру 12 сентября

ВС РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстреле села Логачевка Белгородской области погиб один человек, четыре пострадали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 сентября.
- Кадыров заявил, что чеченские бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. По его заверениям, бойцы специальных подразделении республики готовы выполнять все поставленные РФ цели по спецоперации.
- В результате обстрела села Логачевка вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо ранены. По предварительным данным, населенный пункт поврежден после атаки.
- Вооруженные силы РФ ударили по украинским военным, которые ранее обстреляли Белгород. По ним был нанесен авиаудар.
- Украинский город Красный Лиман находится под полным контролем Луганской и Донецкой народных республик, а также российских военных. Бойцы успешно отражают атаки украинских солдат.
- В Кремле заявили, что речи об отводе российской армии с территории Запорожской атомной электростанции не идет. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, основная задача состоит в том, чтобы вынудить украинскую сторону прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
- Президент РФ Владимир Путин знает обо всех военных действиях, которые происходят в ходе спецоперации. В том числе, он в курсе и о перегруппировке российских войск, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин на постоянной связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
- Армия РФ уничтожила склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов. Он находился на Николаево-Криворожском направлении.
- Тысячи мирных жителей Харьковской области оказались в заложниках украинских националистов. По словам военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алехина, многие жители, которые поддерживают Россию, остаются в Харьковской области, и этим пользуются националисты.
- ФСБ предотвратила ряд терактов против властей Крыма и Херсона. Подготовкой терактов занималась Служба безопасности Украины (СБУ).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.
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