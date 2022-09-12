Армия РФ уничтожила склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов

12 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Склад с боеприпасами был уничтожен на Николаево-Криворожском направлении Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили склад украинской армии, где хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский склад с 45 тысячами тонн боеприпасов уничтожен на Николаево-Криворожском направлении. Поражены 63-я и 46-я бригады», — заявили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ отступили после неудачного наступления на Николаево-Криворожском направлении. Сообщалось, что украинская армия понесла потери. За четыре дня были убиты более 4 тысяч украинских военных, еще 8 тысяч солдат оказались ранены на Николаево-Криворожском направлении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Российские военные уничтожили склад украинской армии, где хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский склад с 45 тысячами тонн боеприпасов уничтожен на Николаево-Криворожском направлении. Поражены 63-я и 46-я бригады», — заявили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ отступили после неудачного наступления на Николаево-Криворожском направлении. Сообщалось, что украинская армия понесла потери. За четыре дня были убиты более 4 тысяч украинских военных, еще 8 тысяч солдат оказались ранены на Николаево-Криворожском направлении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.