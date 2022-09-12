Губернатор Моор поблагодарил ушедшую от него топ-чиновницу

Губернатор Тюменской области наградил благодарностью ушедшую в отставку заместительницу

13 сентября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Елена Еремеева ушла из правительства с благодарностью от губернатора Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил благодарностью своего экс-заместителя Елену Еремееву прямо в день ее отставки. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Постановление „О награждении“. Объявить благодарность губернатора Тюменской области Еремеевой Елене Станиславовне, заместителю губернатора, начальнику главного правового управления правительства Тюменской области», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором. Решение опубликовано накануне, но датировано 5 сентября. Именно в этот день Елена Еремеева была уволена со своей должности по собственному желанию. Предварительно бывший начальник поблагодарил ее за заслуги в социально-экономическом развитии Тюменской области, а также за плодотворную государственную и законотворческую деятельность. Ранее URA.RU писало, что прощальный подарок от губернатора региона получил и легенда тюменской политики, вице-губернатор Сергей Сарычев. Проработав в органах власти порядка 30 лет, он ушел в отставку в мае. Приказ о его награждении почетной грамотой губернатора был подписан также в день увольнения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил благодарностью своего экс-заместителя Елену Еремееву прямо в день ее отставки. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Постановление „О награждении“. Объявить благодарность губернатора Тюменской области Еремеевой Елене Станиславовне, заместителю губернатора, начальнику главного правового управления правительства Тюменской области», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором. Решение опубликовано накануне, но датировано 5 сентября. Именно в этот день Елена Еремеева была уволена со своей должности по собственному желанию. Предварительно бывший начальник поблагодарил ее за заслуги в социально-экономическом развитии Тюменской области, а также за плодотворную государственную и законотворческую деятельность. Ранее URA.RU писало, что прощальный подарок от губернатора региона получил и легенда тюменской политики, вице-губернатор Сергей Сарычев. Проработав в органах власти порядка 30 лет, он ушел в отставку в мае. Приказ о его награждении почетной грамотой губернатора был подписан также в день увольнения.