Моор сделал прощальный подарок легенде тюменской политики

25 мая 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Сергей Сарычев покинул пост вице-губернатора 16 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Тюменской области Александр Моор наградил почетной грамотой бывшего вице-губернатора региона Сергея Сарычева, ушедшего в отставку 16 мая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой губернатора Тюменской области Сарычева Сергея Михайловича», — говорится в документе. Уточняется, что экс-чиновник отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, плодотворную государственную и общественную деятельность. Сарычев работал в тюменском правительстве (с перерывом на два года) с 1992 года, с 2005 года — в должности вице-губернатора. Бывший чиновник считался «серым кардиналом», два десятка лет курировал внутреннюю политику в регионе. После отставки Сарычев, скорее всего, займет высокий пост в крупной компании.

Глава Тюменской области Александр Моор наградил почетной грамотой бывшего вице-губернатора региона Сергея Сарычева, ушедшего в отставку 16 мая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой губернатора Тюменской области Сарычева Сергея Михайловича», — говорится в документе. Уточняется, что экс-чиновник отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, плодотворную государственную и общественную деятельность. Сарычев работал в тюменском правительстве (с перерывом на два года) с 1992 года, с 2005 года — в должности вице-губернатора. Бывший чиновник считался «серым кардиналом», два десятка лет курировал внутреннюю политику в регионе. После отставки Сарычев, скорее всего, займет высокий пост в крупной компании.