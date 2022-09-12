Тюменца уволили с работы из-за того, что он решил не выбрасывать просроченные продукты, а забрать их себе. Соответствующий пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Предположительно, мужчина был сотрудником магазина «Светлое и Темное».
«В компании „Твоя сеть“ (распределительный центр „Светлое и Темное“), по адресу: Воронинские Горки, 176, уволили сотрудника. Он хотел взять себе просрочку, которую ему сказали выбросить в мусорный контейнер», — пишет автор публикации Дмитрий Софонов.
Большинство комментаторов понимают решение руководства компании. «Человек берет просрочку, приходит домой, ест. Ему становится плохо, в лучшем случае — обдрищется, в худшем — „на тот свет уходит“. Потом начинается проверка. Выясняют, что и откуда ел. В результате на руководство заводят уголовное дело», — написал Гераклит Эфесский. Но не все пользователи сети поддержали принятые меры. «Увольнять — это жестко», — заявил пользователь с ником Собака Гавкс. Тюменцы подметили, что просроченные продукты забирать запрещено также сотрудникам сетей «Магнит» и «Пятерочка».
В компании «Твоя сеть» по указанному автором поста адресу URA.RU сообщили, что для выяснения ситуации перезвонит более компетентный сотрудник. Ответ на момент публикации со стороны компании не поступил.
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