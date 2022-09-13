Жители Тобольска недовольны качеством воды из-под крана

Тоболяки пожаловались на качество воды из-под крана Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тобольска недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Пост с фотографией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые горожане отмечают, что в их домах нет отопления.

«Какая же прекрасная горячая вода в 7а микрорайоне, 38в. Со вчерашнего дня такая „чистая“ вода. И отопления до сих пор нет. Как мыть детей в такой воде? Кошмар просто», — пишет Алина Звездина, прикрепив фотографию с мутной водой.

В комментариях под постом местные жители сообщают о подобной ситуации. «Такая же вода в 37а доме, я даже детей не смогла помыть, а завтра в садик», — написала Зуля Абсалямова-Аспатова. «Улица Знаменского, 3 точно также, вода давненько такая течет, а отопления нет все еще», — отметил Вадим Кисликов. «В 10 микрорайоне тоже», — ответил Николай Майнусов. Некоторые жители призывают подождать. «Отопление дали один день назад, ну, естественно, ничего не будет сразу. Подождите пару дней, это же процесс запущенный на целую систему, пробежит, будет вам радость и тепло», — добавила Татьяна Криштафович.

В другой публикации паблика тоболячка отмечает, что у нее из-под крана также течет грязная вода. При этом она сообщает, что отопление дали 12 сентября. «УК „Жилищные услуги“, 7-й микрорайон, дом 20. Диспетчер сказал, что отопление дали 12 сентября. Сегодня 13 сентября, вот такая вода… Зато в квитанции будет полная стоимость», — указала в посте Екатерина Бакланова, прикрепив видео.

Агентство направило запрос в УК «Жилищные услуги» и в администрацию Тобольска. Ответ ожидается.

Фото: Алина Звездина в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»