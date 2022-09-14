В Курганской области разыскивают мужчину в черном трико и сланцах

15 сентября 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области разыскивают мужчину, который пропал 14 сентября. Последний раз его видели одетым в серо-голубую рубашка в вертикальную полоску, черные трико и сланцы того же цвета, передает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 14 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Может находиться в вашем районе», — указано в паблике сообщества в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что пропавший в поселке Теплый Стан (Курганская область) 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября. Поисковики просят помощи в распространении информации Скрин: VK «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области»

В Курганской области разыскивают мужчину, который пропал 14 сентября. Последний раз его видели одетым в серо-голубую рубашка в вертикальную полоску, черные трико и сланцы того же цвета, передает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 14 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Может находиться в вашем районе», — указано в паблике сообщества в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что пропавший в поселке Теплый Стан (Курганская область) 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября.