14 сентября 2022

В Курганской области разыскивают мужчину в черном трико и сланцах

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, одиночество, мужчина, неизвестный, кулуар
По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Курганской области разыскивают мужчину, который пропал 14 сентября. Последний раз его видели одетым в серо-голубую рубашка в вертикальную полоску, черные трико и сланцы того же цвета, передает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«С 14 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Может находиться в вашем районе», — указано в паблике сообщества в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU писало ранее, что пропавший в поселке Теплый Стан (Курганская область) 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября.

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В Курганской области разыскивают мужчину, который пропал 14 сентября. Последний раз его видели одетым в серо-голубую рубашка в вертикальную полоску, черные трико и сланцы того же цвета, передает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 14 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Может находиться в вашем районе», — указано в паблике сообщества в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что пропавший в поселке Теплый Стан (Курганская область) 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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