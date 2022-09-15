Кадыров призвал к «самомобилизации», США поставят Украине Javelin: главное об СВО за 15 сентября

Кадыров призвал провести «самомобилизацию», США поставят Украине Javelin: главное за 15 сентября
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Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров считает, что россияне охотнее должны стремиться к участию в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать в России «самомобилизацию». США заключили контракт на приобретение ПРК Javelin, часть которых передадут Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 сентября.

  • Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию» и заявил, что россиянам стоит быть инициативнее для помощи стране. Его идею поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, который сказал, что в регионе уже готовят добровольцев к спецоперации на Украине;
  • США заключили контракт на покупку более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Вооружение планируется отправить Украине, сообщили в Пентагоне;
  • В Запорожской области подорвался автомобиль, в котором была съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр». Журналист и водитель получили ранения в результате происшествия, рассказали в «ТВ Центре»;
  • ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области, но все попытки незамедлительно пресекаются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская армия прибегает к разведке боем;
  • Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик заявила, что Украина надеется завершить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Исходом третьего этапа конфликта станут переговоры между Москвой и Киевом, считает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать в России «самомобилизацию». США заключили контракт на приобретение ПРК Javelin, часть которых передадут Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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