Кадыров призвал к «самомобилизации», США поставят Украине Javelin: главное об СВО за 15 сентября

Рамзан Кадыров считает, что россияне охотнее должны стремиться к участию в спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать в России «самомобилизацию». США заключили контракт на приобретение ПРК Javelin, часть которых передадут Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 сентября.
- Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию» и заявил, что россиянам стоит быть инициативнее для помощи стране. Его идею поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, который сказал, что в регионе уже готовят добровольцев к спецоперации на Украине;
- США заключили контракт на покупку более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Вооружение планируется отправить Украине, сообщили в Пентагоне;
- В Запорожской области подорвался автомобиль, в котором была съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр». Журналист и водитель получили ранения в результате происшествия, рассказали в «ТВ Центре»;
- ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области, но все попытки незамедлительно пресекаются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская армия прибегает к разведке боем;
- Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудик заявила, что Украина надеется завершить спецоперацию в свою пользу до наступления зимы. Исходом третьего этапа конфликта станут переговоры между Москвой и Киевом, считает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.
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