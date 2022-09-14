14 сентября 2022

В Ноябрьске загорелась квартира в пятиэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
В Ноябрьске горит квартира в пятиэтажке на улице Ленина Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горит квартира на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина. Видео от подписчика опубликовано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».

«Горит квартира на Ленина 15», — сообщает подписчик канала. На видео видно, что работники пожарной охраны прибыли на место происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой рассказать подробности. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске горела квартира на улице Транспортная. От возгорания пострадала мебель и пол в спальной комнате.

Обновлено 20:25 (уральское время): «В 21:25 поступил вызов в дежурную часть. Пожар в квартире на пятом этаже по адресу Ленина 15. Пожар ликвидирован в 21:30, площадь пожара составила 10 кв. метров, погибших и пострадавших нет», — прокомментировали происшествие корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Дознаватели устанавливают причину возгорания.

Видео: telegram-канал «Реальный Ноябрьск»

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В Ноябрьске (ЯНАО) горит квартира на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина. Видео от подписчика опубликовано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». «Горит квартира на Ленина 15», — сообщает подписчик канала. На видео видно, что работники пожарной охраны прибыли на место происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой рассказать подробности. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске горела квартира на улице Транспортная. От возгорания пострадала мебель и пол в спальной комнате. Обновлено 20:25 (уральское время): «В 21:25 поступил вызов в дежурную часть. Пожар в квартире на пятом этаже по адресу Ленина 15. Пожар ликвидирован в 21:30, площадь пожара составила 10 кв. метров, погибших и пострадавших нет», — прокомментировали происшествие корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Дознаватели устанавливают причину возгорания. Видео: telegram-канал «Реальный Ноябрьск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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