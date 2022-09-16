Вадим Самойлов поддержал сына депутата из Асбеста, назвавшего девушку «грязью». Видео

17 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Музыкант сказал, что молодого человека спровоцировали также, как пытались спровоцировать его Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, баллотировавшийся также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина — сына местного депутата, который попал в скандал перед выборами. В эфире программы Соловьев Live музыкант рассказал, что молодой человек по неопытности повелся на провокацию и что самого Самойлова также пытались вывести из себя. «Я хотел бы поддержать сына депутата Александрина, вокруг которого было много шума. Он засветился в видео, где говорит [собеседнице] „я с грязью не разговариваю, забирай свое ведро“, и вот эта вся история. Дело в том, что я лично столкнулся с теми провокаторами, которые вывели молодого человека на реакцию. Просто он еще молодой и горячий, у него опыт не такой. Я-то зубр», — поделился Самойлов. Его поддержал ведущий программы Инокентий Шеремет, который сказал, что это частая практика, когда ради шумихи вырезают самую острую фазу разговора. Затем тему начинают раскручивать. «[Его спровоцировала] не простая избирательница, а широко известная в Асбесте жительница. Ее иначе как живодеркой не называют, она несколько лет назад прогремела по федеральным СМИ — в приюте для животных заморила кучу животных. Показывалось видео, как ее малолетний сын играет с трупами животных. Она — подручная одного из асбестовских депутатов. В моем представлении [Александрин] достаточно корректно ей ответил, эта избирательница матерится намного сильнее», — добавил Шеремет. В середине августа в соцсетях стали распространять видео, как кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко общается с девушкой. Он назвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Молодого человека осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, при этом Александрин-старший заступился за сына, пояснив, что того спровоцировали и не показали видео конфликта целиком. Позднее стало известно, что Егор Александрин снялся с выборов в гордуму Асбеста после скандала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из основателей и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, баллотировавшийся также в гордуму Асбеста, поддержал Егора Александрина — сына местного депутата, который попал в скандал перед выборами. В эфире программы Соловьев Live музыкант рассказал, что молодой человек по неопытности повелся на провокацию и что самого Самойлова также пытались вывести из себя. «Я хотел бы поддержать сына депутата Александрина, вокруг которого было много шума. Он засветился в видео, где говорит [собеседнице] „я с грязью не разговариваю, забирай свое ведро“, и вот эта вся история. Дело в том, что я лично столкнулся с теми провокаторами, которые вывели молодого человека на реакцию. Просто он еще молодой и горячий, у него опыт не такой. Я-то зубр», — поделился Самойлов. Его поддержал ведущий программы Инокентий Шеремет, который сказал, что это частая практика, когда ради шумихи вырезают самую острую фазу разговора. Затем тему начинают раскручивать. «[Его спровоцировала] не простая избирательница, а широко известная в Асбесте жительница. Ее иначе как живодеркой не называют, она несколько лет назад прогремела по федеральным СМИ — в приюте для животных заморила кучу животных. Показывалось видео, как ее малолетний сын играет с трупами животных. Она — подручная одного из асбестовских депутатов. В моем представлении [Александрин] достаточно корректно ей ответил, эта избирательница матерится намного сильнее», — добавил Шеремет. В середине августа в соцсетях стали распространять видео, как кандидат в депутаты Егор Александрин дерзко общается с девушкой. Он назвал ее «грязью» и предложил сесть «в свое ведро» и уехать. Молодого человека осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, при этом Александрин-старший заступился за сына, пояснив, что того спровоцировали и не показали видео конфликта целиком. Позднее стало известно, что Егор Александрин снялся с выборов в гордуму Асбеста после скандала.