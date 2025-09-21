В Екатеринбурге заново судят бизнесмена Хана по делу о дорожных разборках

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга снова рассматривает уголовное дело бизнесмена Андрея Хана за дорожную потасовку с другими коммерсантами. Облсуд отменил приговор еще весной, следует из данных судебной картотеки.
По версии следствия, в мае 2022 года Хан поругался с семьей Мезенцевых по улице Токарей. Андрея не устроило, что второй водитель резко перестроился перед кроссовером Хана. Произошла драка, в ходе которой Хан достал пистолет и выстрелил.
Хану вменили две статьи УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Хулиганство». В декабре 2024-го он получил 1,5 года условно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!