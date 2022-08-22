Униженная сыном депутата Асбеста активистка скрыла полное видео

Экс-кандидат Александрин-младший первым стал получать оскорбления от женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активистка «Автоклуба», которую унизил сын депутата Асбеста Дмитрия Александрина, сама спровоцировала молодого человека на оскорбления. Кроме этого, женщина опубликовала в социальных сетях лишь часть видео, тем самым вырвав слова Егора Александрина из контекста.

«Ты че разговариваешь так? Ты кто здесь на этом-то районе? ***** ты мне сдался? Вот с таким чмом вообще… позорище», — слышно на видео, которое было опубликовано telegram-канале Ural Mash. При этом заметно, что Егор Александрин попытался успокоить женщину и попросил ее не переходить на личности.

Также, судя по видео, женщина начала первой доставать молодого человека. «Ты первая начала со мной разговаривать. Я молчал», — заявил Александрин-младший. Затем конфликт с непрекращающимся матам в сторону молодого человека вылился в то, что экс-кандидат в депутаты назвал женщину «грязью».

О неоднозначности ситуации ранее говорил и отец Егора — Дмитрий Александрин. Он заявлял, что его сына спровоцировали, а конфликт с представителями «Автоклуба» длится ужа давно. «Они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций», — рассказывал Александрин-старший. Также, по его словам, перед стычкой женщина вешалась на шею Александрину-младшему и звала его поехать с ней.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку асбестовского «Автоклуба». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал поведение Александрина-младшего. Депутат Асбестовской гордумы Дмитрий Александрин удалил свою страницу во «ВКонтакте», а Егор Александрин извинился перед свердловчанами и снялся с выборов в гордуму Асбеста.