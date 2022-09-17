17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Тюмени неизвестный напал на женщину и скрылся. Фото

В Тюмени неизвестный ударил в подъезде женщину по голове и скрылся
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Гайва. 5 зона построенная немецкими пленными в 1951 году. Пермь, подъезд
Неизвестный ударил женщину по голове в подъезде жилого дома и скрылся Фото:

В Тюмени в подъезде многоквартирного дома по улице Мельникайте неизвестный мужчина ударил сзади по голове женщину и убежал. Об этом рассказал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня была такая ситуация. Заходила в подъезд, слышу, что кто-то бежит, дальше иду, не обращая внимания. Кто-то подбегает сзади, ударяет по голове и убегает. Мужик маленького телосложения, маленького роста, в синей куртке и в черных джинсах. Произошло сегодня на Мельникайте 127а, третий подъезд», — пишет автор на правах анонимности.

Местные жители в комментариях к посту посоветовали девушке быть осторожной и написать заявление в полицию. «Ну, все, осень настала. Неадекватов в разы больше на улицах. Будьте осторожнее. Кошмар», — написала Анжелика Мерит. «Заявление пишите. Пусть ищут», — прокомментировал Руслан Кучамбирдиев.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тюмени в подъезде многоквартирного дома по улице Мельникайте неизвестный мужчина ударил сзади по голове женщину и убежал. Об этом рассказал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня была такая ситуация. Заходила в подъезд, слышу, что кто-то бежит, дальше иду, не обращая внимания. Кто-то подбегает сзади, ударяет по голове и убегает. Мужик маленького телосложения, маленького роста, в синей куртке и в черных джинсах. Произошло сегодня на Мельникайте 127а, третий подъезд», — пишет автор на правах анонимности. Местные жители в комментариях к посту посоветовали девушке быть осторожной и написать заявление в полицию. «Ну, все, осень настала. Неадекватов в разы больше на улицах. Будьте осторожнее. Кошмар», — написала Анжелика Мерит. «Заявление пишите. Пусть ищут», — прокомментировал Руслан Кучамбирдиев. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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