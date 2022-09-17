В Тюмени неизвестный напал на женщину и скрылся. Фото

В Тюмени неизвестный ударил в подъезде женщину по голове и скрылся

18 сентября 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Неизвестный ударил женщину по голове в подъезде жилого дома и скрылся Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени в подъезде многоквартирного дома по улице Мельникайте неизвестный мужчина ударил сзади по голове женщину и убежал. Об этом рассказал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня была такая ситуация. Заходила в подъезд, слышу, что кто-то бежит, дальше иду, не обращая внимания. Кто-то подбегает сзади, ударяет по голове и убегает. Мужик маленького телосложения, маленького роста, в синей куртке и в черных джинсах. Произошло сегодня на Мельникайте 127а, третий подъезд», — пишет автор на правах анонимности. Местные жители в комментариях к посту посоветовали девушке быть осторожной и написать заявление в полицию. «Ну, все, осень настала. Неадекватов в разы больше на улицах. Будьте осторожнее. Кошмар», — написала Анжелика Мерит. «Заявление пишите. Пусть ищут», — прокомментировал Руслан Кучамбирдиев. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени в подъезде многоквартирного дома по улице Мельникайте неизвестный мужчина ударил сзади по голове женщину и убежал. Об этом рассказал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня была такая ситуация. Заходила в подъезд, слышу, что кто-то бежит, дальше иду, не обращая внимания. Кто-то подбегает сзади, ударяет по голове и убегает. Мужик маленького телосложения, маленького роста, в синей куртке и в черных джинсах. Произошло сегодня на Мельникайте 127а, третий подъезд», — пишет автор на правах анонимности. Местные жители в комментариях к посту посоветовали девушке быть осторожной и написать заявление в полицию. «Ну, все, осень настала. Неадекватов в разы больше на улицах. Будьте осторожнее. Кошмар», — написала Анжелика Мерит. «Заявление пишите. Пусть ищут», — прокомментировал Руслан Кучамбирдиев. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.