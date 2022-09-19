Экотехнопарк «Щучье» принесет бюджету Курганской области сотни миллионов рублей

Благодаря работе нового экотехнопарка в Щучанском округе бюджет региона будет пополнятся на сотни миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После запуска «Экотехнопарка «Щучье» в одноименном округе предприятие будет перечислять в бюджет Курганской области более 200 млн рублей. Об этом говорится в посте правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день на объекте трудоустроено более 150 человек. Большинство рабочих — жители Щучанского округа. Когда предприятие заработает на полную мощность, штат увеличится до 470-490 человек, налоговые и иные отчисления в бюджет региона составят порядка 239 млн рублей», — говорится в сообщении. На сегодняшний день в отдельных корпусах проводятся демонтажные работы, в том числе разрабатывается котлован под новые здания и сооружения.

Экотехнопарк создается на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия. Реконструкцией занимается Федеральный экологический оператор — предприятие госкорпорации «Росатом». На предприятии будут перерабатывать промышленные отходы I и II классов опасности в безопасное и пригодное для повторного использования сырье.

До этого URA.RU писало, что контракты на выполнение строительно-монтажных работы, поставку оборудования и пуско-наладочных работ по созданию двух производственно-технических комплексов в Щучье правительство заключило с подрядчиками в декабре 2021 года. Планируется, что предприятие начнет работать в конце 2023 года.