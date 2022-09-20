Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной.
Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток.
«Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать.
Горожане боятся ходить по мосту
Фото: группа «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте»
По словам горожан, через мост на остановку ходят дети
Фото: группа «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте»
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Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной. Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток. «Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать.