Жители Кургана ходят по мосту с дырами. Фото

21 сентября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мост расположен недалеко от поселка Кулацкого (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной. Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток. «Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать. Горожане боятся ходить по мосту Фото: группа «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте» По словам горожан, через мост на остановку ходят дети Фото: группа «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте»

Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной. Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток. «Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать.