20 сентября 2022

Жители Кургана ходят по мосту с дырами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, дыра в асфальте
Мост расположен недалеко от поселка Кулацкого (архивное фото) Фото:

Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной.

Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток.

«Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать.

Горожане боятся ходить по мосту
Фото:
По словам горожан, через мост на остановку ходят дети
Фото:

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Жителям Кургана приходится идти в поселок Кулацкий по мосту с дырами. Об этом рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, случайно проехав свою остановку, я шла через вот такое прекрасное сооружение. Дорога от остановки „ООО Металлоконструкция“ (раньше называлась „Общежитие“) к поселку Кулацкий радует не только зарослями камыша и частичным отсутствием асфальта, но и вот таким ажурным мостиком», — сообщила подписчица группы «ЧП Курган», пожелавшая остаться анонимной. Горожанка отметила, что дыры залатаны гремящими и прогибающимися под ногами металлическими листами. По ее словам, через мост на остановку ходят дети. В комментариях под постом некоторые пользователи подтвердили то, что по мосту ходить страшно, особенно в темное время суток. «Проводится обследование данного сооружения. В настоящее время составляется дефектная ведомость с последующим составлением сметы», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее стало известно, что представители администрации Глядянского сельсовета Курганской области обратятся в суд, чтобы получить право владения бесхозным мостом. Это нужно для того, чтобы была возможность его отремонтировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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