Кипрский офшор, владеющий курганским заводом, получил иск на 348 млн

23 сентября 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

К иностранным владельцам курганского завода «Синтез» подали иск на сотни миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский предприниматель Самвел Маргарян подал многомиллионный иск в Курганский арбитражный суд к кипрской компании Sinocom Investments Limited, являющейся владельцем «Биннофарм Групп». В Кургане под управлением компании «Биннофарм Групп» работает фармацевтический завод «Синтез». Информация появилась на сайте арбитражного суда. «Маргарян Самвел Агабекович (далее-истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Sinocom Investments Limited (далее — ответчик) о взыскании 297 812 181,70 рублей убытков, 50 376 594,70 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в материалах суда. Московский бизнесмен в заявлении указал, что долг образовался в период с 16 мая 2020 года по 12 сентября текущего года. Заявление к компании, владеющей через другие фирмы курганским заводом, поступило в суд 13 сентября. Судья Руслан Абдулин оставил заявление без движения, поскольку оно «составлено с нарушением требований арбитражного процессуального законодательства к документам, прилагаемых к исковому заявлению». В постановлении указано, что в деле не хватает документов, подтверждающих юридический статус иностранного лица, заверенных в консульстве. Маргаряну предложено до 18 октября дополнить свое заявление недостающими бумагами. Ранее URA.RU сообщало, что курганский оборонный завод подал иск в арбитраж к агрофирме. Предприятие затребовало возмещение многомиллионных убытков после возвращения арендованного имущества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский предприниматель Самвел Маргарян подал многомиллионный иск в Курганский арбитражный суд к кипрской компании Sinocom Investments Limited, являющейся владельцем «Биннофарм Групп». В Кургане под управлением компании «Биннофарм Групп» работает фармацевтический завод «Синтез». Информация появилась на сайте арбитражного суда. «Маргарян Самвел Агабекович (далее-истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Sinocom Investments Limited (далее — ответчик) о взыскании 297 812 181,70 рублей убытков, 50 376 594,70 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в материалах суда. Московский бизнесмен в заявлении указал, что долг образовался в период с 16 мая 2020 года по 12 сентября текущего года. Заявление к компании, владеющей через другие фирмы курганским заводом, поступило в суд 13 сентября. Судья Руслан Абдулин оставил заявление без движения, поскольку оно «составлено с нарушением требований арбитражного процессуального законодательства к документам, прилагаемых к исковому заявлению». В постановлении указано, что в деле не хватает документов, подтверждающих юридический статус иностранного лица, заверенных в консульстве. Маргаряну предложено до 18 октября дополнить свое заявление недостающими бумагами. Ранее URA.RU сообщало, что курганский оборонный завод подал иск в арбитраж к агрофирме. Предприятие затребовало возмещение многомиллионных убытков после возвращения арендованного имущества.