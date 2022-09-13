Курганский оборонный завод подал многомиллионный иск к агрофирме

Курганский машиностроительный завод подал многомиллионный иск к агрофирме «Вагинское»

Курганские аграрии получили многомиллионный иск от оборонного предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский арбитражный суд поступило заявление от Курганского машзавода о взыскании 26,5 млн рублей убытков с агрофирмы «Вагинское». Информация появилась на сайте суда.

«ПАО „Курганский машиностроительный завод“ <…> обратилось с исковым заявлением к ООО „Вагинское“ о взыскании 26 516 182 руб. 34 коп. убытков», — говорится в определении. Исковое заявление было подано представителем завода в арбитраж 27 июля.

Согласно претензии предприятия, которое работает над оборонными заказами, агрофирма из Белозерского района брала в аренду оборудование в 2017 году. После этого оно было возвращено в не подлежащем восстановлению состоянии. Рассмотрение дела назначено на 22 сентября.

Компания «Вагинское» занимается выращиванием зерновых культур в Курганской области. В 2021 году убытки от аграрной деятельности организации увеличились 1,93 млн рублей. Сумма иска КМЗ превышает доходы ООО «Вагинское» за прошлый год.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машзавод судится с владельцем медицинского центра. Завод требует от бывшего предпринимателя вернуть почти полумиллионную задолженность.