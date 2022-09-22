Тюменские депутаты отменили транспортный налог для ветеранов боевых действий

Депутаты Тюменской областной думы частично отменили транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.
«Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в принятом документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.
Кроме того, инициатива освободила от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы те же, что и в первом пункте.
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Депутаты Тюменской областной думы частично отменили транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в принятом документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Кроме того, инициатива освободила от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы те же, что и в первом пункте.