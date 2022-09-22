22 сентября 2022

Тюменские депутаты отменили транспортный налог для ветеранов боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долгожданный дождь. Тюмень, дорога, автомобили, мокрый асфальт, дождь
Льгота освободит от транспортного налога владельцев машин мощностью до 150 лошадиных сил Фото:

Депутаты Тюменской областной думы частично отменили транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в принятом документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.

Кроме того, инициатива освободила от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы те же, что и в первом пункте.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Депутаты Тюменской областной думы частично отменили транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в принятом документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Кроме того, инициатива освободила от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы те же, что и в первом пункте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...